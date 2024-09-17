Ирак решил выгнать американские войска

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что стране больше не требуется присутствие американских войск. По его словам, угроза от террористов снизилась.
Ас-Судани признал ненужной коалицию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которая почти разгромлена. Сроки вывода войск объявят в ближайшее время.
«Нет необходимости в коалиции. Мы перешли от войн к стабильности. ИГ на самом деле уже не представляет угрозы», – сказал политик в интервью Bloomberg TV.
Премьер уверен, что после вывода войск сотрудничество со Штатами в области безопасности продолжится. Багдад и Вашингтон уже обсуждали этот вопрос и «достигли взаимопонимания по вопросу вывода войск».
По данным агентства, в Ираке находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США.
Багдад, Наталья Рязанова
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