Ирак решил выгнать американские войска

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что стране больше не требуется присутствие американских войск. По его словам, угроза от террористов снизилась.

Ас-Судани признал ненужной коалицию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которая почти разгромлена. Сроки вывода войск объявят в ближайшее время.

«Нет необходимости в коалиции. Мы перешли от войн к стабильности. ИГ на самом деле уже не представляет угрозы», – сказал политик в интервью Bloomberg TV.

Премьер уверен, что после вывода войск сотрудничество со Штатами в области безопасности продолжится. Багдад и Вашингтон уже обсуждали этот вопрос и «достигли взаимопонимания по вопросу вывода войск».

По данным агентства, в Ираке находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США.

Багдад, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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