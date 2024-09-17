Воздушная тревога: в Латвии подняли истребители НАТО из-за НЛО

Сегодня в Латвии были подняты по тревоге истребители патрульной миссии НАТО после обнаружения «неузнаваемого летающего объекта», который пересек госграницу страны со стороны Белоруссии. Об этом говорится в сообщении министерства обороны прибалтийской республики.

В ведомстве уточнили, что после патрулирования истребители вернулись на базу, поскольку в воздушном пространстве подозрительных объектов не нашли. Позже в местных СМИ уточнялось, что «неопознанным летающим объектом» оказалась стая птиц.

Рига, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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