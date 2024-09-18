В США у пассажиров лайнера лопнули барабанные перепонки в полете

В США десять человек пострадали при резком снижении высоты. У пассажиров самолета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел с бортом авиакомпании Delta Airlines. Самолет направлялся из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в Портленд, штат Орегон.

В какой-то момент лайнер резко опустился, произошла разгерметизация салона. Пассажиры почувствовали острую боль в ушах, у некоторых пошла кровь из носа.

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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