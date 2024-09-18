российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 сентября 2024, 12:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США у пассажиров лайнера лопнули барабанные перепонки в полете

В США десять человек пострадали при резком снижении высоты. У пассажиров самолета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел с бортом авиакомпании Delta Airlines. Самолет направлялся из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в Портленд, штат Орегон.

В какой-то момент лайнер резко опустился, произошла разгерметизация салона. Пассажиры почувствовали острую боль в ушах, у некоторых пошла кровь из носа.

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Китай добавил девять американских компаний в санкционный список / Спецкоординатор ООН опасается эскалации после взрывов пейджеров в Ливане / «Мощное оружие стоит наготове»: спикер Госдумы сказал об ответе на удары западными ракетами вглубь России / Ирак решил выгнать американские войска / Покушавшийся на Трампа проукраинский американец признавал невозможность победы в войне против России / Пушков назвал причины череды покушений на Трампа / Киев и Вашингтон готовят провокацию с «ударом России» по детскому учреждению / Маск задумался, почему целью для покушений становится только Трамп

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,