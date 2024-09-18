В секторе Газа 80 человек погибли под завалами после удара по лагерю беженцев

Порядка 80 человек погибли в результате израильской атаки на лагерь беженцев Бурейдж в секторе Газа. Общее число жертв ударов по анклаву достигло 41 252 человек, передает телеканал «Аль-Джазира».

Ночью ЦАХАЛ усилила атаки на ряд районов сектора Газа, задействовав авиацию и артиллерию. Удары пришлись на кварталы Сабра и Зейтун, но основной целью стал лагерь беженцев Бурейдж, где разрушено многоэтажное жилое здание.

Работникам гражданской обороны удалось достать из-под обломков тела восьми палестинцев, но под завалами находятся еще около 80 человек. Спасатели и медики не сразу смогли добраться до места пришествия, потому что израильские военные обстреливали все подходы к нему.

Также продолжаются столкновения в Рафахе. ЦАХАЛ заявила, что палестинские вооруженные группировки тяжело ранили четырех израильских солдат.

По данным палестинского Минздрава, число подтвержденных смертей с начала эскалации конфликта достигло 41 252. Количество пострадавших выросло до 95 497 человек.

Министерство 31 августа опубликовало имена 34 344 погибших палестинцев, которых удалось опознать. Список занял 649 страниц. На первых 14 страницах напечатаны имена 710 младенцев, убитых в возрасте до года.

Бурейдж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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