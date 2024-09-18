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Среда, 18 сентября 2024, 20:26 мск

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Генассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть Палестину

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ООН) поддержала проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и в течение одного года покинуть оккупированные территории Палестины.

В документе также содержатся требования к Израилю возместить ущерб, который армия ЦАХАЛ причинила в результате незаконной оккупации, а также вернуть изъятые земли, недвижимость и активы и позволить палестинцам вернуться в их дома.

«За» резолюцию проголосовали 124 государства, в том числе Россия, Бразилия, Катар и Китай. Против выступили 14 стран, среди которых сам Израиль, а также США и Чехия. Ещё 43 государства воздержались.

Стоит отметить, что резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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