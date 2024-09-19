Северная Корея испытала тактическую баллистическую ракету, способную нести сверхтяжелую боеголовку

Северная Корея на этой неделе запустила стратегическую крылатую ракету, а также тактическую баллистическую ракету, способную нести сверхбольшую боеголовку. Об этом сообщают государственные СМИ страны. Ким Чен Ын «руководил испытательными стрельбами», в которых основное внимание уделялось «новому типу тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5 и усовершенствованной стратегической крылатой ракете», – сообщило официальное информационное агентство ЦТАК.

«Тактическая баллистическая ракета нового типа в соответствии с ее конструкцией была оснащена сверхкрупной обычной боеголовкой массой 4,5 тонны», – сообщает ЦТАК.

Это испытание проводилось «в целях государственной безопасности», пояснил Ким Чен Ын, которого цитирует госСМИ. «Военно-политическая ситуация в регионе указывает на то, что работа по укреплению потенциала военной самообороны должна быть приоритетом », – заявил северокорейский лидер. В знак растущей напряженности Северная Корея в этом году объявила Южную Корею своим «главным врагом» и недавно перебросила к своей границе ядерное оружие. Пхеньян также готовится провести в начале октября парламентскую сессию по внесению поправок в свою конституцию, чтобы объявить Сеул врагом, что, вероятно, приведет к еще большей эскалации напряженности в отношениях обоих стран.

Пхеньян, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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