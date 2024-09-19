Boeing остановил производство трех видов самолетов из-за забастовки

Авиастроительная компания Boeing приостановила выпуск трех видов самолетов и решила отправить в неоплачиваемые отпуска тысячи рабочих. Об этом сообщает Reuters.

Профсоюз «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM) объявил забастовку с требованием увеличить зарплаты сотрудникам. Эта стачка стала первой в компании с 2008 года.

Забастовка может обойтись Boeing в миллиарды долларов, что еще сильнее ухудшит финансовое положение компании и поставит под угрозу ее кредитный рейтинг. Как отмечают аналитики, с начала года акции Boeing рухнули почти на 40%.

Корпорация уже приостановила производство своего самого продаваемого самолета 737, а также широкофюзеляжных самолетов 777 и 767. Кроме того, десятки тысяч рабочих будут отправлены в отпуск без содержания. Руководство Boeing уверяет, что сделало все возможное, чтобы договориться с профсоюзом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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