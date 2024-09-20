Армия Израиля заявила об уничтожении в Бейруте одного из командиров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации одного из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля. Это произошло во время удара израильских ВВС по Бейруту.

В ЦАХАЛ уточнили, что вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава элитного отряда «Хезболлы» – «Радван», которые, по версии Тель-Авива, занимались разработкой «плана оккупации» северного региона Израиля – Галилеи.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по Бейруту погибли, по меньшей мере, восемь человек и ещё около 60 – получили ранения.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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