В Индии волки-людоеды убили восемь человек

В Индии стая волков терроризирует деревню. За последние два месяца от нападений хищников погибли восемь человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает The New Indian Express.

Волки повадились нападать на домашних животных и людей в штате Уттар-Прадеш. С середины июля в деревне Сисайа-Чурамани жертвами атак хищников стали восемь человек, из которых семеро детей. Еще 20 жителей пострадали.

Местные власти провели операцию по отстрелу волков, в которой приняли участие 165 лесничих. Из шестерых зверей убили пятерых. Жители утверждают, что остался только хромой вожак.

Однако на днях этого же волка видели в компании четверых молодых хищников. Вероятно, самцу удалось собрать новую стаю. Теперь охотоведы используют звуковые приманки, чтобы заманить вожака в ловушку.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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