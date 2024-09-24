США усилили группировку на Ближнем Востоке еще одним авианосцем

США усиливают группировку войск на Ближнем Востоке. Атомный авианосец USS Harry Truman вышел с базы в Норфолке и направился в Восточное Средиземноморье.
Авианосец сопровождают ракетный крейсер и два эсминца. Ударная группа будет размещена в Восточном Средиземноморье на фоне кризисной ситуации в регионе, следует из данных ВМС США.
Тем временем, в районе Оманского залива уже находится американская авианосная ударная группа, возглавляемая авианосцем USS Abraham Lincoln, в состав которой входят три ракетных эсминца.
Кроме того, в Красном море боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.
Ранее в Пентагоне заявляли, что на Ближнем Востоке в настоящее время находится около 40 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. США продолжат наращивать группировку в регионе.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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