Китай утром испытал межконтинентальную баллистическую ракету

Китай испытал в среду межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную холостой боеголовкой. Об этом сообщает министерство обороны.

«Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая 25 сентября в 8:44 успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетом учебной боеголовки в открытое море Тихого океана. Оно попало точно в заданную морскую зону, – заявили в ведомстве. – Этот пуск ракеты является частью ежегодной плановой программы подготовки Ракетных войск. Это позволило эффективно проверить работоспособность вооружения и техники, а также уровень подготовки войск и достигла ожидаемой цели».

В Минобороны Китая уточнили – этот запуск ракеты является частью ежегодной плановой программы подготовки Ракетных войск, он соответствует международному праву и практике и не нацелен на какую-либо конкретную страну или цель.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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