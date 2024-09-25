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Литва планирует разорвать таможенное соглашение с Россией

Фото: freepik.com

Литва намерена разорвать таможенные соглашения с Россией и Белоруссией. Правительство рассмотрит этот вопрос 25 сентября, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на литовский Минфин.

Правительство Литвы рассмотрит вопрос денонсации соглашений о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Поводом стал конфликт на Украине. В литовском Минфине заявили, что страна уже полностью остановила торгово-экономическое сотрудничество со «странами-агрессорами» и возобновить его не представляется возможным.

Соглашение с Россией было подписано в Москве в феврале 1995 года, с Белоруссией – в Вильнюсе в июле 1996 года. Но с февраля 2022 года таможенные органы Литвы не сотрудничают и не обмениваются информацией с коллегами из России и Белоруссии, отметили в Минфине.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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