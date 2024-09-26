Приговоренный к смерти японец был оправдан через 56 лет

В Японии оправдали 88-летнего Ивао Хакамату, который был приговорен к смерти в 1968 году и пробыл в тюрьме около 50 лет, ожидая казни. Об этом сообщают местные СМИ.

Хакамату задержали в 1966 году по обвинению в убийстве семьи из четырех человек. Спустя два года мужчина был осужден и приговорен к смертной казни. Кроме убийства его обвиняли в грабеже и поджоге дома жертв.

Тогда следователи представили в качестве доказательств заключения экспертов о том, что следы крови погибших были обнаружены на одежде и контейнерах на производстве, где работал Хакамата.

Родственники осужденного не верили в его виновность и подавали апелляции. В 2014 году Хакамату отпустили из-под стражи. Однако заключение в течение 48 лет в ожидании казни сильно сказалось на его психологическом состоянии.

Близкие продолжили добиваться полного оправдания. Защита настаивала на том, что доказательства были сфабрикованы следователями. В результате Высший суд Токио и Верховный суд отменили смертный приговор.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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