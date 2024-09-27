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Йеменские хуситы сообщили об ударе по территории Израиля

Йеменские хуситы заявили о запуске баллистической ракеты и беспилотника вглубь территории Израиля. В частности, атакованы один из районов Тель-Авива и «важная цель» в городе Ашкелон.

«В поддержку Палестины и Ливана мы провели военную операцию против израильской цели в районе Яффо в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету, а также нанесли удар по другой важной израильской цели в прибрежном израильском городе Ашкелон», – говорится в заявлении, переданном подконтрольным хуситам телеканалом «Аль-Масира» со ссылкой на представителя вооруженных формирований хуситов Яхью Сарию.

«Обе операции с успехом достигли своих целей», – уточнил Сариа, слова которого приводит «Синьхуа».

Сана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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