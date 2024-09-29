В Мексике 22 человека погибли из-за урагана «Джон»

По меньшей мере 22 человека погибли в результате урагана «Джон» на юго-западе Мексики. Стихия нанесла самой значительный урон беднейшему штаты страны – Герреро, пишет The Guardian.
Ураган бушевал в Мексике почти неделю. Мощные ливни и шквалистый ветер привели к десяткам наводнения, оползней и разрушений. Только 27 сентября ураган начал рассеиваться и больше не считается активным. Тогда местные власти смогли начать подсчитывать ущерб и устранять последствия стихии.
Сотни людей вынужденно покинули свои дома, спасаясь от наводнений. Подтверждена гибель 22 человек. В штате Герреро погибли 18 человек, многие погребены под слоем грязи после оползней. Три человека погибли в Оахаке, мальчик утонул в штате Мичоакан.
Мехико, Наталья Рязанова
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