В Мексике 22 человека погибли из-за урагана «Джон»

По меньшей мере 22 человека погибли в результате урагана «Джон» на юго-западе Мексики. Стихия нанесла самой значительный урон беднейшему штаты страны – Герреро, пишет The Guardian.

Ураган бушевал в Мексике почти неделю. Мощные ливни и шквалистый ветер привели к десяткам наводнения, оползней и разрушений. Только 27 сентября ураган начал рассеиваться и больше не считается активным. Тогда местные власти смогли начать подсчитывать ущерб и устранять последствия стихии.

Сотни людей вынужденно покинули свои дома, спасаясь от наводнений. Подтверждена гибель 22 человек. В штате Герреро погибли 18 человек, многие погребены под слоем грязи после оползней. Три человека погибли в Оахаке, мальчик утонул в штате Мичоакан.

Мехико, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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