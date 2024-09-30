Суд над Ле Пен угрожает ее участию в выборах 2027 года

Суд в Париже начинает рассматривать дело об отмывании средств в отношении Марин Ле Пен и некоторых ее однопартийцев по «Национальному объединению». В случае признания виновной политику грозит лишение права избираться в органы государственной власти на срок 5-10 лет, что помешает ее участию в выборах 2027 года.

30 сентября суд начнет рассматривать дело о «нецелевом использовании общественных средств» Евросоюза в 2004-2016 годах, передает BFM-TV. Марин Ле Пен и еще 26 человек обвинили в фиктивном найме помощников депутатов Европарламента. Прокуратура выяснила, что 16 депутатов партии и 20 помощников занимали официальные должности в партии в то же время, как работали в ЕП. Их труд оплачивали средствами ЕС, хотя эти деньги не могут тратиться на партийные нужды. Похищенными считаются порядка трех миллионов евро. Среди обвиняемых отец Марин – основатель партии Жан-Мари Ле Пен.

Расследование началось летом 2014 года после анонимного доноса. Первоначальные обвинения Марин Ле Пен в злоупотреблении доверием в итоге заменили на растрату и соучастие в хищении государственных средств. Санкция по этой статье предусматривает до 10 лишения свободы, штраф в миллион евро и лишение права избираться в органы госвласти сроком до 10 лет.

Планируется, что рассмотрение дела продлятся до 27 ноября, а окончательное решение огласят в начале 2025 года.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube