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Американца будут судить за клонирование животных для охоты

Пожилого американца будут судить за клонирование гигантских овец для охоты. Об этом сообщает Associated Press.

81-летнего жителя штата Монтана обвиняют в незаконном создании гибридных овец для трофейной охоты в неволе. Мужчина с 1987 года занимался разведением горных баранов, горных козлов и прочих копытных. Животных он продавал в частные заказники, где на них охотились.

Обвиняемый клонировал памирского горного барана, также известного как баран Марко Поло. Эта разновидность обитает в горных районах Центральной Азии, а его особи могут весить около 136 кг и имеют свернутые рога длиной до 1,5 метра.

Адвокаты настаивают на смягчении наказания для их подзащитного и просят переквалифицировать статью на нарушение федеральных законов о незаконном обороте диких животных. Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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