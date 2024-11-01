В секторе Газа 55 человек погибли от израильских ударов за сутки

Израильские военные убили 55 палестинцев в секторе Газа за минувшие сутки, следует из данных Минздрава анклава. После этого еще три человека погибли в атакованном ЦАХАЛ автомобиле.

Минздрав сообщил, что по меньшей мере 55 жителей сектора Газа погибли, 186 получили ранения. За ночь в больницу мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе привезли тела 25 погибших с мест бомбардировок жилых домов. Среди убитых был пятимесячный младенец. В одном из домов погибла целая семья из 10 человек.

Очевидец рассказал о бомбежке лагеря беженцев Нусейрат в Газе. По его словам, в этом месте нет бойцов сопротивления, большинство беженцев – женщины и дети. Но здания все равно подвергаются ударам.

«Мир закрывает глаза на то, что здесь каждый день происходят массовые убийства. Мы здесь, чтобы умереть. Мы готовы умереть. Меня не убили сегодня, но меня точно убьют завтра. Здесь, в секторе Газа, нет безопасных мест», – сказал Абу Мохаммед Аль Тавиль телеканалу «Аль-Джазира».

Общее число жертв израильских ударов выросло до 43 259 человек, а пострадавших – до 101 827 человек.

Как минимум три палестинца погибли, несколько были ранены во время израильского удара по автомобилю в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube