В Испании число жертв наводнений превысило 200 человек

Число жертв наводнений а результате шторма в Испании увеличилось до 205 человек. По данным испанских СМИ, которые приводят данные центра по чрезвычайным ситуациям, больше всего погибших в Валенсии – 202.

Как уточняется, две жертвы зарегистрированы в Кастилии-Ла-Манча, еще об одной сообщили власти Андалусии.

Движение по ряду улиц Валенсии остается невозможным. В некоторых районах нет электричества, водоснабжения и стабильной телефонной связи.

Последствия шторма, который обрушился на Испанию 30 октября, уже назвали крупнейшим бедствием в современной истории страны.

Мадрид, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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