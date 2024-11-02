В австралийском парке умер крокодил-рекордсмен

В Австралии в возрасте 110 лет скончался самый крупный содержащийся в неволе крокодил. Об этом сообщили в заповеднике «Парк крокодилов Маринленд».

Морской крокодил Кассиус жил в парке с 1987 года. Хищник нападал на скот и атаковал моторные лодки, тогда было принято решение изловить его и изолировать.

Крокодил продолжал расти и весил около тонны при длине 5,45 метра. При этом у рептилии отсутствовали часть передней левой лапы, фрагмент морды и кончик хвоста, которые он вероятно потерял во время охоты.

По предположению специалистов, Кассиус умер в возрасте 110 лет, это намного дольше, чем подобные особи живут в дикой природе.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube