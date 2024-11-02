Полицейские Лондона устроят забастовку из-за нежелания отказываться от удаленки

В Великобритании сотрудники полиции угрожают устроить забастовку из-за того, что не хотят возвращаться в отделения с удаленной работы. Об этом сообщают местные СМИ.

Столичных полицейских перевели на дистанционный режим работы во время пандемии. Речь идет о специалистах, осуществляющих операционную поддержку экстренных служб и выполняющих задачи в сфере IT и цифровых технологий.

Когда пандемия закончилась, ограничения были сняты, а сотрудникам приказали вернуться с отделения полиции с 2025 года. Оказалось, что далеко не все согласны возвращаться в прежний режим работы.

Профсоюз государственных и коммерческих служб проведет голосование по вопросу проведения забастовки. Принять участие в протестах грозятся 2,4 тысячи сотрудников лондонской полиции.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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