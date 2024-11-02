Гусь пробил стекло самолета и влетел в кабину пилотов

В Канаде самолет столкнулся со стаей гусей на взлете. Одна из птиц пробила стекло воздушного судна и влетела в кабину пилотов. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в конце октября с бортом авиакомпании Flair Airlines. Лайнер Boeing 737, совершавший рейс из Торонто в Виннипег, столкнулся со стаей гусей через три минуты после взлета на высоте около 1,2 тыс. метров.

Одна из птиц пробила ветровое стекло и влетела в кабину пилотов. Летчик получил незначительные травмы осколками разбитого окна.

Экипаж сообщил о случившемся и запросил экстренную посадку. Самолет приземлился в аэропорту вылета через полчаса. Из-за повреждений воздушное судно пришлось буксировать к месту высадки пассажиров.

Торонто, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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