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Суббота, 2 ноября 2024, 19:51 мск

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В Британии сильный пожар повредил строящуюся атомную подлодку

На заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems произошел сильный пожар, в результате чего была повреждена строящаяся атомная подводная лодка стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов. По данным газеты Sun, первоначально сообщалось о русском следе, но причиной ЧП оказалась неисправность промышленного оборудования.

Издание отмечает, что пожар на заводе по строительству подлодок был вызван взрывом пескоструйного устройства, который поджег резиновые плитки на судне. «Подлодка была сильно повреждена», – говорится в статье, и отмечается сто несколько человек, в том числе сотрудники завода и пожарные, были госпитализированы.

Сообщается, что опасности ядерной угрозы нет.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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