В Мексике медведь напал на женщину в ресторане

В Мексике черный медведь ранил посетительницу ресторана и отобрал у нее еду. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в мексиканском штате Нуэво-Леон. Женщина обедала на террасе ресторана в отеле Chipinque в Сан-Педро-Гарса-Гарсия. Черный медведь подбежал к столику и начал хватать еду с тарелки.
Застигнутая врасплох внезапным появлением хищника женщина замерла на месте в ожидании помощи. Сотрудники заведения окружили стол и попытались отогнать медведя, в какой-то момент зверь ударил посетительницу по лицу.
Отмечается, что пострадавшая отделалась несколькими царапинами и получила необходимую медицинскую помощь.
Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Эти животные часто выходят к людям в поисках пропитания. Власти призывают местных жителей и туристов не беспокоить медведей и держаться от них подальше.
Мехико, Зоя Осколкова
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