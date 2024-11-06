В Мексике медведь напал на женщину в ресторане

В Мексике черный медведь ранил посетительницу ресторана и отобрал у нее еду. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в мексиканском штате Нуэво-Леон. Женщина обедала на террасе ресторана в отеле Chipinque в Сан-Педро-Гарса-Гарсия. Черный медведь подбежал к столику и начал хватать еду с тарелки.

Застигнутая врасплох внезапным появлением хищника женщина замерла на месте в ожидании помощи. Сотрудники заведения окружили стол и попытались отогнать медведя, в какой-то момент зверь ударил посетительницу по лицу.

Отмечается, что пострадавшая отделалась несколькими царапинами и получила необходимую медицинскую помощь.

Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Эти животные часто выходят к людям в поисках пропитания. Власти призывают местных жителей и туристов не беспокоить медведей и держаться от них подальше.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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