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Четверг, 7 ноября 2024, 19:12 мск

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Ураган «Рафаэль» ставил Кубу без энергоснабжения

Энергосистема Кубы второй раз за последние дни полностью вышла из строя – на этот раз ЧП произошло из-за урагана «Рафаэль», который сопровождался сильными линями и мощными порывами ветра.

По сообщениям СМИ, особенно пострадала провинция Артемиса, расположенная к западу от Гаваны. Штормовые волны накрыли также столицу Кубы.

Во второй половине октября энергосистема Кубы также выходила из строя. Тогда же на остров обрушился мощный ураган «Оскар», в ходе которого несколько человек погибли.

Гавана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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