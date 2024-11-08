В Индии тигр растерзал собиравшую хворост женщину

В Индии местная жительница погибла из-за нападения тигра. Об этом сообщают индийские СМИ.
Группа женщин отправилась в лес в округе Найнитал штата Уттаракханд. Семь жительниц деревни Дхикули собирали хворост и траву для скота неподалеку от тигриного заповедника Корбетт.
По дороге к месту сбора на женщин набросился тигр и утащил одну из них в чащу. Подруги пытались помочь пострадавшей, но не смогли. Позже охотоведы обнаружили останки жертвы хищника.
Власти усилили патрулирование в районе нападения и установили фотоловушки. Местных жителей попросили не ходить в лес без особой необходимости.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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