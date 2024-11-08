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Пятница, 8 ноября 2024, 11:29 мск

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Туристка потеряла гида и несколько дней выживала в джунглях Амазонки

Фото: Pixabay

Туристка из Испании отправилась в путешествие по джунглям Амазонки и осталась без гида. Женщина несколько дней ждала помощи.

26-летняя жительница Испании наняла проводника, с которым отправилась в джунгли колумбийского штата Амазонас. Среди густых зарослей гид и туристка разделились.

Поначалу женщина запаниковала, но затем разбила лагерь и стала ждать помощи. Кроме того, она связалась со своим другом, который сообщил о ее ситуации колумбийским властям.

Была организована поисковая операция, в которой задействовали полицию, пожарных, добровольцев, региональную гвардию и другие службы. В результате через двое суток туристку обнаружили. Ее состояние удовлетворительное.

Тем временем, поиски продолжаются, спасатели пытаются установить местонахождение гида, о котором пока нет никаких сведений.

Богота, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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