Израильские ВВС разбомбили в Ливане историческую «Пальмиру», где гостили Ататюрк, Пикассо, Бунин и Черчилль

ВВС Израиля в ходе атак по Ливану разбомбила в городе Баальбек здание исторической гостиницы «Пальмира», в которой останавливались Ататюрк, Иван Бунин, Шарль де Голль, Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль и Пабло Пикассо.

«Пальмира», построенная в 1874 году, была одним из главных исторических зданий Ливана. «Ее уничтожение – это большая потеря для Ливана, и на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза», – констатировал глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар, слова которого цитируют РИА «Новости».

Сообщается, что правительство и парламент Ливана уже призвали приложить усилия для активизации действий международного сообщества и Совбеза ООН, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана и защитить исторические объекты от бомбардировок.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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