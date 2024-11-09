ЧП в Пакистане: после взрыва на железнодорожном вокзале погибли более 20 человек

В Пакистане на железнодорожном вокзале в городе Кветта произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 21 человек погиб и еще 30 получили ранения. По данным региональных СМИ, скорее всего подрыв организовал террорист-смертник.

Как уточняется, взрыв произошел в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей перед отправкой экспресса в Пешавар.

Местные власти отмечают, что число жертв может возрасти, поскольку несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Исламабад, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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