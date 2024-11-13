Израиль убил 64 палестинца в секторе Газа за сутки

Более 60 палестинцев погибли в секторе Газа за сутки в результате действий израильских военных. Всего за несколько часов ВВС Израиля совершили три налета на город Газа, передает телеканал «Аль-Джазира».

По данным палестинских медиков, за сутки убиты 64 жителя анклава, десятки ранены. Удары пришлись по палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе, лагерю беженцев Нусейрат, Хан-Юнису.

С 4 по 10 ноября международные организации зафиксировали пять случаев массовых убийств со стороны израильских военных. 25 палестинцев, в их числе 13 детей, убиты в результате атаки на Бейт-Лахию 4 ноября, еще 15 – при атаке 5 ноября. При бомбежке Джабалии 10 ноября убиты 36 человек, во время атаки 7 ноября погибли 25-30 человек.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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