Россия призвала СБ ООН «выйти из паралича» и остановить Израиль

Риски повсеместного голода в секторе Газа растут на фоне «безжалостной» наземной операции ЦАХАЛ. Но Совбез ООН из-за блокировки США не принял ни одного решения о прекращении боевых действий, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Специалисты ООН подтвердили, что продовольственная система сектора Газа рухнула, в ближайшие месяцы на севере Газы ожидается повсеместный голод. США несколько месяцев блокировали резолюции по Газе, а Израиль отговаривал от каких-либо решений из-за якобы близкого подписания перемирия. Но израильские власти постоянно меняют условия соглашения, а значит, не настроены его подписывать, отметил Небензя.

«Остающимся мирным газавитянам предлагается умереть либо от голода, либо от артобстрелов и бомбардировок. Наши американские коллеги сознательно водили нас всех за нос, выигрывая для Израиля время для реализации его планов по истреблению как можно большего числа палестинцев в Газе и превращению этой территории в абсолютно непригодную для жизни зону. Совбез обязан как можно скорее выйти из состояния паралича. Пришло время действовать», – сказал представитель России на заседании СБ ООН по ситуации в секторе Газа.

Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Непостоянные члены СБ ООН подготовили проект резолюции по Газе, Небензя поддержал его и призвал остальные страны сделать то же. Документ содержит требование немедленно и навсегда прекратить боевые действия в секторе Газа без всяких условий. Стороны должны освободить всех заложников.

Представитель Израиля в ООН Данни Данон заявил о ложности сообщения о голоде в секторе Газа. Выступления обеспокоенных дипломатов он назвал «клеветой, замаскированной под гуманитарную заботу».

Британский профессор трансплантологии Низам Мамоде месяц проработал волонтером в больнице Насера ​​в секторе Газа и сравнил ситуацию в анклаве с Хиросимой и Нагасаки. «На многие мили вокруг здания превратились в руины, ничего не растет, нет людей, только мародеры. Почти 1,3 млн человек живут в палатках или под навесами из палок и кусков ковров и пластика», – рассказал он телеканалу «Аль-Джазира».

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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