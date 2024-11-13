Шесть человек убиты израильским ударом по жилому дому в Ливане

Шесть человек погибли, 15 пострадали в результате израильского удара по жилому дому в Арамуне на юге Горного Ливана. До этой атаки общее число убитых израильскими военными ливанцев составило 3 287 человек, следует из данных Минздрава Ливана.

ВВС Израиля ударили по жилому дому в районе Джебель-Либнан. При этом погибли шесть и ранения получили 15 человек. В результате удара также возник пожар, и здание получило заметные повреждения, передает агентство «Анадолу».

Накануне вечером Горный Ливан также подвергся израильской атаке. В результате обстрела поселка Джун в районе Шуф погибли 15 человек и ранены 12 человек. В списке погибших восемь женщин и четыре ребенка.

На утро 13 ноября Минздрав Ливана подтвердил гибель 3 287 человек, в том числе 203 детей и 644 женщин. Еще 14 222 ливанца пострадали. Только за минувшие сутки ЦАХАЛ убила 44 человека в различных районах страны, еще 88 получили ранения.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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