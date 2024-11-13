Более десяти человек пострадали от турбулентности во время полета над Атлантикой

Пассажиры самолета авиакомпании Lufthansa получили различные травмы во время полета над Атлантическим океаном. Об этом сообщают международные СМИ.

Двухпалубный Boeing 747 попал в зону турбулентности во время рейса из Буэнос-Айреса во Франкфурт. На борту находились 329 путешественников и 19 членов экипажа.

В результате пять пассажиров и шесть бортпроводников получили незначительные травмы. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь сразу после приземления в Германии.

Представитель перевозчика подчеркнул, что безопасность полета ни на мгновение не подвергалась угрозе.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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