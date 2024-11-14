В Дамаске после израильского удара погибли 15 человек, ещё 16 – ранены

В столице Сирии в результате израильского удара погибли, как минимум, 15 человек и ещё 16 получили ранения. Об сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя Вооруженных сил арабской республики. Как уточняется, среди жертв есть женщины и дети.
По уточненным данным, удар был нанесен в 15:20 по местному времени (16:20 мск) со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Ракеты были выпущены по ряду жилых домов на проспекте Меззе в столице и в районе Кудсая в окрестностях Дамаска.
Отмечается, что зданиям, которые подверглись атаке, нанесен значительный ущерб.
Дамаск, Светлана Антонова
© 2024, РИА «Новый День»