В Дамаске после израильского удара погибли 15 человек, ещё 16 – ранены

В столице Сирии в результате израильского удара погибли, как минимум, 15 человек и ещё 16 получили ранения. Об сообщает агентство SANA со ссылкой на представителя Вооруженных сил арабской республики. Как уточняется, среди жертв есть женщины и дети.

По уточненным данным, удар был нанесен в 15:20 по местному времени (16:20 мск) со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Ракеты были выпущены по ряду жилых домов на проспекте Меззе в столице и в районе Кудсая в окрестностях Дамаска.

Отмечается, что зданиям, которые подверглись атаке, нанесен значительный ущерб.

Дамаск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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