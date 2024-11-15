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В США растет число случаев самоубийств среди военнослужащих

Фото: pixabay

В США растет число суицидов среди военнослужащих. Об этом сообщил Пентагон.

По данным оборонного ведомства, в 2023 году покончили жизнь самоубийством 523 американских военных. Это превышает показатели 2022 года, когда в армии США было зарегистрировано 493 суицида.

В общей сложности число случаев самоубийств на 100 тысяч военнослужащих выросло на 9%. В большинстве инцидентов с жизнью расставались молодые солдаты.

Ранее глава Ллойд Остин приказал улучшить доступ военных к получению психологической помощи, чтобы снизить количество самоубийств.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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