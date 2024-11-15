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Пятница, 15 ноября 2024, 14:36 мск

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В Перу молния убила туристку из Аргентины

В Перу молния попала в двух туристов из Аргентины. В результате один из них не выжил.

Инцидент произошел в перуанской Красной долине. Супружеская пара спускалась с горы, когда молния ударила в женщину. Электрический разряд задел и мужчину.

Пострадавших госпитализировали с сильными ожогами. Мужчину удалось спасти, но его жена скончалась от полученных травм.

Красная долина славится своим живописным ландшафтом и резкими климатическими изменениями. Поэтому туристам не рекомендуется гулять там в плохую погоду.

Лима, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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