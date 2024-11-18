Почти 60 ливанцев убиты и ранены израильскими военными в городе Сур

Израильские военные убили 11 человек и ранили 48 в городе Сур на юге Ливана. ЦАХАЛ также убила шесть медиков при бомбежке деревни Араб-Салим.

Минздрав Ливана сообщил, что 17 ноября израильская армия обстреляла несколько районов города Сур. В результате 11 человек погибли, 48 пострадали.

ЦАХАЛ начала «самые жестокие» атаки на город Набатия на юге Ливана, в ходе которых уже разрушен крупный торговый центр. Не менее 10 атак пришлись на центр города и десятки городов и деревень в мухафазе Набатия. Убиты по меньшей мере семь человек, передает «Аль-Джазира».

Ливанский Минздрав подтвердил гибель еще шести фельдшеров в ходе израильских ударов. Во время бомбежки центра Исламского управления здравоохранения в деревне Араб-Салим в мухафазе Набатия убиты шесть медиков.

Общее число жертв израильских атак выросло до 3 481 человека, включая 896 женщин и детей, а также 210 сотрудников здравоохранения. 14 786 человек пострадали. Из-за израильских обстрелов свои дома в Ливане покинули свыше 1,4 млн человек, более 600 тыс. человек мигрировали в Сирию.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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