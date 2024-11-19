российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 ноября 2024, 19:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Ливане за два месяца атак Израиля погибли более 200 детей

В Ливане погибли более 200 детей менее чем за два месяца боевых действий между Израилем и движением «Хезболла». Об этом сообщил представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) Джеймс Элдер.

По его словам, в среднем на протяжении последних двух месяцев каждый день в Ливане погибали трое детей. «Вырисовывается ужасающая тенденция: те, в чьих силах остановить это насилие, бездействуют», – цитирует его заявление «Интерфакс».

Напомним, Израиль ведет военную операцию на территории Ливана против движения «Хезболла», которое считает террористическим.

Женева, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Ганц заявил, что бомбежки Ливана продолжат до уничтожения «Хезболлы» / Почти 60 ливанцев убиты и ранены израильскими военными в городе Сур / ЦАХАЛ потребовала эвакуировать район на юге Бейрута / Иран подтвердил отказ от ядерного оружия / В Дамаске после израильского удара погибли 15 человек, ещё 16 – ранены / Израильские ВВС нанесли удар по столице Сирии / Шесть человек убиты израильским ударом по жилому дому в Ливане / Россия призвала СБ ООН «выйти из паралича» и остановить Израиль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,