В Ливане за два месяца атак Израиля погибли более 200 детей

В Ливане погибли более 200 детей менее чем за два месяца боевых действий между Израилем и движением «Хезболла». Об этом сообщил представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) Джеймс Элдер.

По его словам, в среднем на протяжении последних двух месяцев каждый день в Ливане погибали трое детей. «Вырисовывается ужасающая тенденция: те, в чьих силах остановить это насилие, бездействуют», – цитирует его заявление «Интерфакс».

Напомним, Израиль ведет военную операцию на территории Ливана против движения «Хезболла», которое считает террористическим.

Женева, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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