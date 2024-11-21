В Исландии из-за извержения вулкана эвакуируют город

В Исландии началось извержение вулкана. Власти эвакуируют целый город и популярный геотермальный курорт.

Вулкан извергается на полуострове Рейкьянес. По прогнозам ученых, в горе накопилось около 23 млн кубометров лавы, раскаленные потоки которой угрожают жителям города Гриндавик.

Служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение. Власти эвакуируют все население, а также гостей и персонал популярного геотермального курорта.

Отмечается, что это уже седьмой раз за год, когда извержение угрожает жителям полуострова. Однако в этот раз активность вулкана достигла рекорда.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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