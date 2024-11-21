Израиль вновь расширил радиус ударов по Ливану

Израильские военные наметили новые цели для ударов на ливанской территории. ЦАХАЛ выпустила приказ об эвакуации южного пригорода Бейрута и округа Тир, передает телеканал «Аль-Джазира».

Израильские военные предупредили о предстоящих ударах по деревням Бурдж-Шемали, Маашук и аль-Хауш в районе Тир на юге Ливана, а также кварталов Харет-Хрейк и Хадат в Дахие, южном пригороде ливанской столицы. Жителям этих территорий приказано срочно покинуть свои дома.

По данным телеканала, ВВС Израиля начали бомбить южный пригород Бейрута вскоре после объявления эвакуации. Под удар уже попали деревня Аль-Хауш в округе Тир, жилое здание в городе Тир.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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