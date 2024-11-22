В Пакистане 42 человека погибли при расстреле автоколонны

Вооруженные люди расстреляли автоколонну мусульман-шиитов на северо-западе Пакистана. Погибли 42 человека, 20 пострадали, пишет AP.

Нападение произошло в Курраме в провинции Хайбер-Пахтунхва 21 ноября. Несколько автомобилей ехали в колонне из города Парачинар в Пешавар. Никто не взял на себя ответственность за атаку. Изначально сообщалось о 38 убитых, позже число выросло до 42 человек. По меньшей мере 10 пассажиров находятся в критическом состоянии в больнице.

Ведется расследование.

Пешавар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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