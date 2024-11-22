В Австрии сантехник обнаружил клад во время ремонта на вилле

В Австрии рабочий обнаружил ящик с золотыми монетами, когда делал ремонт на вилле. Клад оценили в 2,4 млн евро, пишет The Sun.

Сантехник работал на вилле в Вене, когда заметил в подвале здания странную веревку, торчащую из пола. Мужчина взял лопату и начал копать, а в результате обнаружил ржавый сундук.

В ящике находились 30 килограммов золотых монет с профилем композитора Вольфганга Моцарта. Стоимость клада оценили в 2,4 млн евро.

Согласно австрийским законам, нашедший клад человек получает половину его стоимости, вторая половина достается владельцу территории, где были обнаружены ценности. Предположительно, монеты были спрятаны во время Второй мировой войны.

Вена, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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