Четверо погибли и 23 пострадали при ударе Израиля по Бейруту

В результате атаки Израиля по столице Ливана четыре человека погибли и 23 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Удар пришелся по жилому дому в центральном районе города. «В результате вражеского рейда Израиля на Аль-Баста Аль-Фаука в Бейруте погибли четыре человека и еще 23 получили ранения», – говорится в публикации.
На месте работают оперативные службы, продолжается разбор завалов. Не исключено, что число жертв может вырасти.
Накануне Израиль ударил по населенному пункту Эн-Накура в Ливане фосфорными боеприпасами. Последствия и наличие пострадавших не уточняется.
Бейрут, Зоя Осколкова
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