российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 ноября 2024, 08:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Четверо погибли и 23 пострадали при ударе Израиля по Бейруту

В результате атаки Израиля по столице Ливана четыре человека погибли и 23 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Удар пришелся по жилому дому в центральном районе города. «В результате вражеского рейда Израиля на Аль-Баста Аль-Фаука в Бейруте погибли четыре человека и еще 23 получили ранения», – говорится в публикации.

На месте работают оперативные службы, продолжается разбор завалов. Не исключено, что число жертв может вырасти.

Накануне Израиль ударил по населенному пункту Эн-Накура в Ливане фосфорными боеприпасами. Последствия и наличие пострадавших не уточняется.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Израиль ударил по Ливану фосфорными боеприпасами – СМИ / Евросоюз готов арестовать Нетаньяху / Израиль вновь расширил радиус ударов по Ливану / МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта / Самолет МЧС вывез из Ливана граждан России и Белоруссии / Россия отправила в Ливан груз лекарств для пострадавших / США снова заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа / В Ливане за два месяца атак Израиля погибли более 200 детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль,