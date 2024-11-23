Четверо погибли и 23 пострадали при ударе Израиля по Бейруту

В результате атаки Израиля по столице Ливана четыре человека погибли и 23 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Удар пришелся по жилому дому в центральном районе города. «В результате вражеского рейда Израиля на Аль-Баста Аль-Фаука в Бейруте погибли четыре человека и еще 23 получили ранения», – говорится в публикации.

На месте работают оперативные службы, продолжается разбор завалов. Не исключено, что число жертв может вырасти.

Накануне Израиль ударил по населенному пункту Эн-Накура в Ливане фосфорными боеприпасами. Последствия и наличие пострадавших не уточняется.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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