Считавшийся мертвым житель Индии внезапно ожил перед кремацией

В Индии ожил мужчина, которого собирались кремировать. При этом врачи даже сделали отчет о вскрытии, который оказался фальшивым. Об этом сообщают местные СМИ.

25-летний пациент находился в учреждении для умственно отсталых с сентября 2024 года. Он поступил в больницу города Джхунджхуну, где врачи констатировали смерть, увидев остановку сердца на приборе ЭКГ. После чего медики сделали заключение о вскрытии, в котором указали, что причиной смерти стала дыхательная недостаточность вследствие заболевания легких.

Тело передали для проведения похоронной церемонии, в ходе которой мужчина неожиданно ожил перед кремацией. Тогда и выяснилось, что вскрытие не проводилось, а отчет был подделан.

Проводится расследование, трое врачей клиники отстранены от работы по подозрению в халатности.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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