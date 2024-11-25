В Южной Корее уклонист намеренно растолстел и попал в тюрьму

Житель Южной Кореи намеренно растолстел, чтобы не идти в армию. Его не призвали, но отдали под суд, пишет Korean Herald.

В октябре 2017 года уклониста признали годным к службе и отнесли ко второй категории бойцов. Но в июне 2023 года 26-летний мужчина весил уже 102 кг при росте 169 см. Комиссия дала ему четвертую категорию годности, с которой кореец отбыл срок службы в госучреждении, а не в казарме.

Позже стало известно, что мужчина намеренно растолстел, чтобы уклониться от армейских будней. Он следовал совету друга. Суд приговорил уклониста к одному году тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Друг за помощь в уклонении от призыва тоже попал под суд и был приговорен к полугоду лишения свободы. Также его на два года лишили права занимать определенные должности.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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