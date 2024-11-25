Нетаньяху согласился на перемирие с «Хезболлой», но Бен-Гвир призвал все отменить

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на взаимное прекращение огня с ливанским движением «Хезболла». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Тель-Авив упустил возможность покончить в боевиками.

Нетаньяху принял решение накануне во время консультативной встречи с министрами. Израильская сторона дала «зеленый свет» американскому посреднику продвигать соглашения с ливанским движением, передает израильский гостелеканал Kan. Перемирие может быть объявлено даже в ближайшие пару дней.

Бен-Гвир однако выступил против прекращения огня и призвал Нетаньяху остановить мирный процесс.

«Историческая упущенная возможность искоренить «Хезболлу». Это серьезная ошибка. «Хезболла» разбита и жаждет прекращения огня, ей запрещено останавливаться. Господин премьер-министр, еще не поздно остановить это соглашение! Мы должны продолжать до полной победы!» – написал министр в своем блоге.

В ночь на 25 ноября израильская авиация нанесла более 10 ударов по южным пригородам Бейрута. Утром бомбежки продолжились, и к ним добавились атаки беспилотников, передает Al Jazeera. По данным Минздрава Ливана, число погибших в результате израильских атак превысило 3600 человек.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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