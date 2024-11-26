российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2024, 20:37 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Спасены ещё три туриста после крушения круизной яхты в Красном море

В Красном море обнаружены тела четырех погибших из-за крушения туристического круизного судна Sea Story, а также спасли трех туристов, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщения французских СМИ, которые приводят данные египетских властей.

Как сообщается, выжили два бельгийских туриста и один египтянин. Таким образом, в общей сложности удалось спасти 31 человека.

Продолжаются поиски еще девяти пропавших без вести.

Судно вышло из Порт-Галиба 24 ноября и должно было вернуться в Хургаду 29 ноября. В понедельник утром оно направило сигнал бедствия, после чего связь пропала. На борту яхты граждан РФ не было.

Каир, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Транспорт, Туризм,