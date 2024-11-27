Перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу

Правительства Ливана и Израиля одобрили соглашение о прекращении огня. Перемирие вступило в силу в 04:00 по местному времени, пишет «Анадолу».

Ливанские военные в течение 60 дней вернутся на южную границу страны, чтобы взять под контроль эту территорию. Боевики «Хезболлы» должны разоружиться и уйти на север от реки Литани. В тот же срок Израиль должен постепенно вывести свои войска с ливанской земли.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати поблагодарил США и Францию за посредничество в переговорах с Израилем.

«Взаимопонимание является важным шагом на пути к спокойствию и стабильности, а также возвращению в Ливан перемещенных лиц», – приводит слова политика телеканал «Аль-Сумария».

Вашингтон негласно пообещал Тель-Авиву, что ЦАХАЛ может возобновить военные действия, если «Хезболла» нарушит договоренность, узнали СМИ.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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