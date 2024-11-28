российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 ноября 2024, 10:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Премьер-министр Новой Зеландии попал в аварию

В Новой Зеландии лимузин премьер-министра столкнулся с полицейским автомобилем. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла 27 ноября на дороге, которая является главным маршрутом в аэропорт Веллингтона. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон находился в машине с министром финансов Николой Уиллис.

Политик выступил с заявлением, в котором сообщил, что ДТП обошлось без последствий. Автомобили получили незначительные повреждения. Премьер считает, что его лимузин лишь нуждается в ремонте, и нет необходимости списывать служебную машину.

Причины аварии устанавливаются, проводится расследование.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт,