Премьер-министр Новой Зеландии попал в аварию

В Новой Зеландии лимузин премьер-министра столкнулся с полицейским автомобилем. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла 27 ноября на дороге, которая является главным маршрутом в аэропорт Веллингтона. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон находился в машине с министром финансов Николой Уиллис.

Политик выступил с заявлением, в котором сообщил, что ДТП обошлось без последствий. Автомобили получили незначительные повреждения. Премьер считает, что его лимузин лишь нуждается в ремонте, и нет необходимости списывать служебную машину.

Причины аварии устанавливаются, проводится расследование.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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