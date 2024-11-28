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Четверг, 28 ноября 2024, 20:45 мск

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Польша усилит ПВО системой Patriot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об укреплении противовоздушной обороны страны за счет поставки из Германии батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Передача вооружений намечена на январь 2025 года.

Решение принято в рамках программы Североатлантического альянса, представители которого заявляют о российской угрозе.При этом Польша является важным транзитным узлом для военных поставок Украине.

Напомним, в Москве ужесточили риторику в отношении стран-членов НАТО в конце ноября после ударов Киева по России американскими и британскими дальнобойными ракетами.

Варшава, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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